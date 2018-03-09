09.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В Донецке – снова взрыв. Двое погибших

Сегодня днём в Кировском районе Донецка произошёл взрыв, погибли два человека.

Об этом журналистам местного информагентства ДАН сообщил источник в местных органах власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в районе около 12:00 произошёл взрыв, погибли два человека», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате взрыва шесть человек получили ранения.

По предварительным данным, ЧП вызвал взрыв гранаты.

Отметим, что за последнее время это уже далеко не первый взрыв. Так, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о взрыве машины в самом центре Донецка во дворе одного из ресторанов, а также о взрыве автомобиля возле РСК «Олимпийский».