15.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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В Донецке состоялось первое рабочее совещание парламентских делегаций ДНР и ЛНР

В столице ДНР прошла первая встреча парламентских групп депутатов Донецкой и Луганской Народных Республик. Целью данной встречи было налаживание более тесного сотрудничества между ДНР и ЛНР, в частности, в законотворческой сфере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В приветственном слове председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин отметил важность данного мероприятия для обеих республик.

«Я считаю, что значимость нынешнего мероприятия трудно переоценить, поскольку это новый этап в развитии отношений между нашими государствами, знаменующий перевод ранее достигнутых договоренностей в плоскость их практической реализации. Полагаю, что эта встреча является закономерным этапом трудного пути, пройденного нашими Республиками к обретению государственного суверенитета, а также проявлением особой взаимосвязи между Донецком и Луганском.

Наши парламенты вступили в период планомерной работы по совершенствованию законодательства, и в связи с этим я убеждён, что переосмысление совокупного опыта придаст новый мощный импульс законотворческой деятельности, и позволит вывести межпарламентское сотрудничество на качественно новый уровень», – сказал он.

Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко поблагодарил хозяев встречи за гостеприимство и отметил, что вся деятельность парламентариев ДНР и ЛНР должна быть направлена на благо жителей республик.

«Сегодня действительно особенный день, день перехода от слов к делу, и очень значимый для наших парламентов. Мы оговаривали то, что парламентские взаимоотношения между Луганском и Донецком должны выйти на системный подход. Очень приятно, что спустя буквально месяц мы переходим уже непосредственно к работе. Я очень благодарен нашим донецким коллегам за такой тёплый приём. Данное мероприятие организовано на достаточно высоком уровне, и это мероприятие в который раз показывает, что те люди, которые находятся здесь, понимают и чувствуют, что вся работа, которая ведётся на парламентском уровне, прежде всего, должна быть направлена на благо жителей Луганской и Донецкой Народных Республик», – отметил Денис Мирошниченко.

Также он добавил, что ни о каком соперничестве между республиками не может быть и речи, все отношения между Донецком и Луганском строятся только на взаимном партнёрстве.

«Буквально недавно мы принимали участие в фестивале «Великое русское слово» и очень приятно, что ни о каком соперничестве между ДНР и ЛНР, которое иногда пытаются озвучить, речи не идёт. Наоборот, мы всегда показываем свою солидарность, и показываем, что плечом к плечу строим свои республики и синхронизируем те моменты, в которых мы работаем. Это очень хороший знак для наших жителей, потому что и наши лидеры обозначили свой путь, чтобы не соперничеством, а солидарностью делать жизнь граждан ДНР и ЛНР лучше», – подчеркнул Денис Мирошниченко.

Председатель Комитета НС ЛНР по вопросам международных отношений, связи, информационной политики и массовых коммуникаций Нелли Задирака отметила, что основной целью парламентариев является не только принятие законов, но и их внедрение в жизнь. Донецк и Луганск сейчас «находятся в одной лодке», а значит им нельзя грести в разные стороны.

«Сегодня у нас именно рабочая встреча парламентариев наших республик. Мы должны подвести небольшой итог нашей законодательной творческой деятельности. Посмотреть, какие законы приняты у нас, привести их в соответствие. У нас есть определённая цель, определённый путь, поэтому и законы должны быть одинаковы.

Написать законы – это только пол дела, нелегко, но можно, а вот как их внедрять в жизнь, как увидеть, что они помогают нашим людям, насколько они проблематичны и в чём проблемы, нужно собираться вместе и решать, как их внедрять в жизнь. Мы с вами – ДНР и ЛНР – в одной лодке, и нам никак нельзя грести в разные стороны», – заявила она.

Также депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко особо отметил необходимость приведения в соответствие законов республик с законами Российской Федерации.

«Сегодняшняя встреча парламентариев ДНР и ЛНР посвящена развитию межпарламентского сотрудничества. Мы заслушали ряд докладов представителей Народных советов, как Луганска, так и Донецка, которые говорят об опыте работы, о тех проблемах, с которыми приходят граждане, об успешном решении вопросов, о том, над чем ещё предстоит работать, и о законотворческой работе в целом. Намечены определённые шаги по её гармонизации и сближению. Будет создана рабочая группа, и в дальнейшем работа над законопроектами будет интенсифицирована. Она будет совместная для того, чтобы сблизить законы наших республик и гармонизировать с законодательством Российской Федерации», – сказал Мирослав Руденко.

Кроме того, он добавил, что с 2018 года значительно интенсифицировались контакты между ДНР и ЛНР на уровне глав государств.

«Если раньше у нас были только соглашения о сотрудничестве, то теперь всё это уже переходит в плоскость конкретной работы. Я думаю, всё это будет способствовать развитию наших республик и более тесному сближению», – подчеркнул депутат.

По итогам совещания представителями Народных Советов ДНР и ЛНР был подписан протокол о сотрудничестве между парламентами республик.