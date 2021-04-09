В Донецке состоялся показ фильма о российских моряках в украинском плену

09.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке состоялся первый показ основанного на реальных событиях художественного фильма «Пункт пропуска».

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Презентация картины прошла в донецком кинотеатре «Звездочка», ее привезли в Республику член Союза кинематографистов Российской Федерации режиссер Вера Соколова и автор сценария Иван Соловьев при содействии Русского центра.

Показ фильма также посетил глава ДНР Денис Пушилин.

В фильме рассказывается реальная история двух российских военнослужащих, проходивших службу на Черноморском флоте, которых в 2016 году обманом выкрали украинские спецслужбы. Они провели три года в плену, были включены в обменные списки, и только в 2019 году вернулись на Родину.

«К нашему счастью, зрители отреагировали замечательно. Полный зал-тысячник Дома кино, был битком. Зрители до сих пор пишут в соцсетях, благодарят за фильм, и хотят посмотреть его как можно быстрее на большом количестве экранов», – рассказала режиссёр фильма Вера Соколова.

В свою очередь, Денис Пушилин похвалил кинокартину и поблагодарил её создателей, которые лично приехали в Донецк для показа.

«Абсолютно считаю правильным показывать эти истории в художественных фильмах. Это очень важно. Мы пока еще живем среди таких историй. Слава богу, что она закончилась хорошо, и ребята оказались дома. Мы знаем множество примеров, когда обмен совершить не удалось.

История, которая рассказана в фильме, действительно цепляет. Потому что она реальная, живая.

Спасибо большое. Что вы делаете – это ценно, важно. И для нас важно, что вы приехали показать свой фильм в Донецк, приехали с актёрами, с нашими друзьями», – сказал глава государства.

После чего Денис Пушилин вручил актрисе Виктории Тарасовой орден Дружбы за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами, повышение авторитета Донецкой Народной Республики за рубежом и содействие в установлении мира и дружественных отношений между государствами.