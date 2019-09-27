В Донецке советуют выставить Украину из ПАСЕ – пусть одумается и угомонится

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Регулярные истерики, устраиваемые киевской верхушкой, неадекватное поведение представителей Украины на международных площадках, а также нелестные высказывания Владимира Зеленского в адрес лидеров ЕС в рассекреченном разговоре с президентом США, – все это может привести к тому, что теперь уже Украина может быть лишена права доступа в зал Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Такое развитие событий не исключает руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа устала от Киева и его постоянного нытья с требованиями к «большим дядям» поставить в угол «плохую» Россию, чтобы защитить и помочь «хорошей, но обиженной» Украине.

Последний демарш Украины, когда её делегация заявила, что отказывается от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, в знак протеста на возвращение в сессионный зал ПАСЕ представителей Российской Федерации, большинство стран-участниц просто проигнорировали.

Более того, Украину могут вообще лишить права доступа в зал ПАСЕ.

Украина становится токсичной для Европы, а своими требованиями ужесточить санкции в отношении РФ киевские политики просто подставляют своих партнеров и хозяев…

В такой ситуации, просьбы, требования и демарши Киева будут, как минимум, игнорироваться.

А с учетом того, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом жаловался на страны ЕС за мягкое отношение к России, Украина может потерять последних своих союзников в Европе», – пишет Муратов.