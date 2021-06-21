В Донецке стартует кинопоказ снятого в ДНР шпионского триллера

21.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Снятый в период пандемии в ДНР остросюжетный триллер «Альфа-Р. Война за мир» покажут на экране одного из донецких кинотеатров.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, также сыгравший роль в картине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Альфа-Р. Война за мир» — остросюжетный триллер о противостоянии российских разведчиков и зарубежных спецслужб, снятый в ДНР в период пандемии. В какой-то степени его можно назвать тематическим «продолжением» знаменитого советского фильма «ТАСС уполномочен заявить», хотя речь в новом блокбастере идёт о совсем иных обстоятельствах и о другом времени. В новом фильме раскрывается тема противостояния глубинных государств: сегодня это даже более актуальная тема, чем тогда», – отметил Муратов.

Дмитрий Пучков («Гоблин»), самый известный «силовик» среди кинокритиков России, пишет:

«Фильм явно разрывает шаблон, не вписывается в тот или иной формат и отталкивается от… советской и отечественной почвы. Многие критики, возможно, как положено найдут в нём какие-то изъяны, сочтут «неформатным» (ведь, это Содербергам и Спайкам Ли положено изобретать), про Эйзенштейна или Урусевского они забыли. А тут ещё семейный дуэт сценариста и режиссёра/кинооператора – отца и сына – с такой не-голливудской, донецкой фамилией Коробко. И, тем не менее, этим парням удалось снять нечто уже по одной картинке идущее вровень (!) с «Чернобылем» HBO. При этом, бюджет последнего был 250 млн долларов США, а группа «Русского Часа» из-за закрытия границ оказалась даже без доступа к собственным средствам. И тем не менее – сняла фильм. В этом ей помогла Армия Донбасса – знаменитый батальон Моторолы «Спарта»; частный спонсор, который поддержал проект, а также канал «Юнион», Донецкий Драмтеатр имени Бровуна и, как говорит продюсер фильма – «народ Донбасса».

Действие картины начинается в 2015 году и рассказывает о малоизвестном эпизоде войны в Донбассе, где «проявляется» геополитический узел, в который завязаны целые государства, зарубежные оборонные концерны и спецслужбы. Распутать его предстоит российским разведчикам, а играют их ведущие актёры Донецкого драмтеатра.

Премьерные показы фильма в Донецке состоятся в кинотеатре «Звёздочка» 25, 26 и 27 июня в 15:00.