Сообщение западных СМИ о мизерных поставках вооружений Киеву или нехватке какой-либо техники – как правило, это дезинформация России.

Об этом на канале «Консерватор» заявил экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что, чем дольше мы будем побеждать, тем нам будет сложнее победить, потому что все страны НАТО являются тылом украинской армии.

Они так же набирают обороты, они поставят в Украину всё, что Украине нужно будет. То, что они говорят, что у нас там не хватает снарядов – это всё ложь.

Допустим, они где-то проговаривается – Байден приказал увеличить производство снарядов на 500 процентов. Через два дня пишут: у нас уже нет снарядов, мы уже не знаем, чем помогать Украине. А в это время затаскивают танки, боеприпасы и так далее.

Они говорят: мы поставим «Леопарды», но не знаем, когда, наверное, пока 10 «Леопардов» поставим. А третьего марта они затянули через Польшу 42 «Леопарда».

И у нас на эфирах некоторые эксперты: та, десять «Леопардов» – это ни о чём. Да их уже поставили 42, и это только одна партия, только то, что наша разведка получила данные.

Тут нельзя недооценивать, нельзя недооценивать угрозу, которую несёт эта война в себе, нельзя недооценивать противника. Лучше его переоценить, тогда больше шансов будет. Но на местах бойцы это знают, я за это не переживаю», – рассказал Безсонов.