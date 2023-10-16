В Донецке требуют открыть дела против проваливших «патриотическое воспитание» молодёжи

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Нежелание большого количества молодёжи поддерживать СВО говорит о неэффективности проводимого до сих пор «патриотического воспитания».

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При объявлении мобилизации на границе Казахстана на нескольких километрах стояла очередь наших доблестных мужчин, которые пытались скрыться от мобилизации. Осудили ли хоть одного, и какое наказание они понесли?», – поинтересовались у Сладкова.

«Я считаю, что нужно поднять дела, и осудить тех людей, которые тратили деньги на патриотическое воспитание. Где критерии? Сколько людей вышли с флагами за какие-нибудь организации, какая-нибудь «Великолепная молодая Россия», что ли? Мы спорили с одним деятелем, и я говорю: Слушай, дядя, а вот ты занимаешься воспитанием военно-патриотическим, критерии оценки твоей работы? Просто так заниматься, получать деньги, ходить по школам, какие-то стримы военно-патриотические вести? Всё, что ли? Ведь миллиарды денег выделялись на военно-патриотическое воспитание. Их неправильно использовали, некомпетентно, непрофессионально», – ответил он.

Сладков убеждён: неудачный опыт «патриотичного воспитания» молодёжи должен быть пересмотрен, исправлен, а виновные в бездарной растрате средств и потере квалифицированных кадров – наказаны.

«Получается, что мы потеряли около сорока тысяч, которые от нас стартанули, когда объявили СВО. А кто стартанул? Всё призывная молодёжь – бизнесмены, спортсмены, общественные деятели, культурная какая-то среда. Значит, деньги мы давали не тем и поддерживали материально не тех. Не тем давали деньги, не тех снабжали бабками, которые нужны Родине. Так, получается. Надо найти, кто растратил эти деньги, поднять, чтобы большего это не повторилось. Создать возможность для возврата тех, кто не забоится возвращаться. Нам каждый штык важен, тем более активные люди, тем более – способные войти в какие-то военно-промышленные дела», – подытожил военкор.