28.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Донецке умер известный учёный


В Донецке 26 октября на 67 году жизни скоропостижно скончался почетный профессор Донецкого национального технического университета кандидат философских наук, депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва Николай Рагозин.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого национального университета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О причинах смерти не сообщается.

Напомним, Николай Рагозин был одним из основателей Гражданского конгресса Украины – партии, поставившей во главу угла защиту русскоязычных граждан и интеграцию с Россией, а также сыграл существенную роль в становлении Донецкой Народной Республики.

В Центральном Комитете КП ДНР, где Рагозин был членом Президиума, отметили, что они должны «сохранить и приумножить наследие выдающегося мыслителя и общественного деятеля. Покинув нас физически, он остался в сердцах».

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