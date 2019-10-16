В Донецке увековечат память русского «секретного оружия»

16.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке принято решение увековечить память о командире защищавшего Донецкий аэропорт спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола» и погибшего 16 октября 2016 года в результате теракта украинских спецслужб.

Так, на стене одного из жилых домов столицы по адресу проспект Гринкевича, 6 идет создание масштабного граффити, посвященного Арсену Павлову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Над его созданием в рамках проекта «Знай наших» трудится донецкий художник Андрей Кравченко. Высота арт-объекта – 12 метров, ширина – 6 метров. Всего на произведение уличного искусства уйдет более 100 литров краски.

«Прошло уже три года, как ушел из жизни Герой ДНР, командир батальона «Спарта» полковник Арсен Павлов. Наш Моторола…

Он стал легендой при жизни. Простой парень, вдруг ставший русским «секретным оружием», бесстрашным и непобедимым. Его, такого характерного, такого настоящего, нам всегда будет не хватать. Светлая память!», – заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.