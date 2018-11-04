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04.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс
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В Донецке увековечили имя Александра Захарченко

Сегодня в Донецке заложили парк имени погибшего главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дончане приняли участие в высадке аллеи, которая положит начало парковой зоне.

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Место для будущего парка было выбрано не случайно. Зона для отдыха появится недалеко от места, где прошло детство Захарченко.

Руководство республики пообещало, что в будущем именем убитого лидера ДНР будут названы улицы и площади.

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