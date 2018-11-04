В Донецке увековечили имя Александра Захарченко

04.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Сегодня в Донецке заложили парк имени погибшего главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дончане приняли участие в высадке аллеи, которая положит начало парковой зоне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Место для будущего парка было выбрано не случайно. Зона для отдыха появится недалеко от места, где прошло детство Захарченко.

Руководство республики пообещало, что в будущем именем убитого лидера ДНР будут названы улицы и площади.