В Донецке вынесли приговор Украине

23.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В ходе прошедшего в Донбассе форума «Единство русских: защита прав и свобод» было рассмотрено множество вопросов, касающихся проблем национализма, а также дискриминации и геноцида русских как на Украине, так и по всему миру.

Об этом в ходе брифинга заявил и.о. завкафедры политологии Донецкого национального университета Артём Бобровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События, произошедшие в Донбассе, показали всему миру такую силу духа и упорства, что заставили ряд акторов мировой политики пересмотреть свои геополитические планы.

Среди рассмотренных в ходе работы проблем наиболее значимыми и обсуждаемыми стали следующие

глобальные цели и механизмы борьбы против неофашистов;

радикальный национализм как инструмент векового противостояния и его кровавый след в истории русского мира и Европы;

дискриминация русских и реализация ксенофобии как ключевые элементы противоборства;

уничтожение русской культуры и языка на Украине и политические последствия данного процесса;

геноцид против жителей Донбасса и масштабные разрушения экосистемы региона;

нарушения фундаментальных прав русскоязычных граждан;

механизмы правовой защиты русского языка и правовые прецеденты защиты прав соотечественников», – сказал Бобровский.

Он также рассказал, какие решения были приняты в результате обсуждений, и какие шаги необходимо предпринять для решения вышеперечисленных проблем.

«По результатам обсуждения этих и других проблем были приняты следующие решения: продолжить мониторинг и фиксацию ущемления прав русских и русскоязычных на территории Украины и в странах постсоветского пространства.

Во-вторых, необходимо рекомендовать органам государственной власти, ответственным за реализацию внешнеполитической деятельности, активизировать усилия по поддержке наших соотечественников, которые подвергаются преследованиям по политическим мотивам на территории Украины и других государств. Оказать консультативную, юридическую и правовую поддержку русскоязычным жителям Украины.

В четвёртых, рассмотреть возможность систематической публикации экспертных докладов, отчётов, научных исследований о нарушении прав русских на постсоветском пространстве, а также регулярная презентация этих докладов на международных площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, и так далее.

Поддержать усилия по созданию международной правозащитной организации, которая аккумулировала бы все усилия с целью усиления защиты прав русских за рубежом. Предусмотреть пути поддержки профильных НКО, которые успешно и эффективно осуществляют поддержку наших соотечественников на постсоветском пространстве.

Также необходимо создать межведомственную группу по информационному противоборству, которая не только бы занималась исследованиями, но и координировала бы усилия различных ведомств, служб, министерств с целью информационного противоборства тому агрессивному влиянию, которое испытывает Донбасс и русский мир», – добавил он.

После этого депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что прошедший форум фактически стал приговором нацистской Украине.

«Всё, что я услышал в подведении итогов, да и на круглых столах – это приговор той стране, которая сегодня из 125-мм обстреливает Донбасс. Других вариантов нет. Есть ещё и план действий. Вот приговор и план действий», – сказал депутат.