21.06.2018, Донецк, Александр Гусар

902 просмотров

В Донецке высмеяли пропагандистов ВСУ: за одни сутки те сообщили и о потерях, и об их отсутствии

Непрофессионализм пропагандистов так называемой ООС, а также их желание выслужиться перед начальством, и в первую очередь перед командующим «ООС» Сергеем Наевым, приводят к тому, что за один и тот же период времени они выдают противоречащую друг другу информацию.

Об этом сегодня во время брифинга в Донецке заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В результате внутренних разборок между украинскими боевиками в 93 бригаде ВСУ за прошедшие сутки пострадало трое вояк. По некоторым данным, ранение боевики получили в результате бытового конфликта, переросшего в перестрелку между фанатиками из числа радикальных националистов бригады и умеренными вояками.

Пропагандисты из штаба оккупационных сил по сложившейся традиции хотели преподнести эти потери как результат вымышленных обстрелов с нашей стороны. В самый последний момент главарь украинских боевиков Наев распорядился не озвучивать данные потери вообще, так как информация, распространяемая пресс-центром «ООС» и так вызывает недоверие своей аудитории, и с каждым днем все больше и больше.

Однако в спешке украинские пропагандисты запутались еще больше, в итоге, после длительных согласований своих «темников» в официальных данных за одни и те же сутки сообщили о трех своих раненых боевиках, а также о том, что потерь украинские террористы не понесли», – сообщил Даниил Безсонов.

Вину за случившийся инцидент начальник пресс-службы МО ДНР возложил персонально на Наева, который так увлёкся собственным пиаром, что не даёт своим пропагандистам качественно готовить фейки для украинских СМИ.

«Не удивительно, что пропагандисты из пресс-центра штаба оккупационных сил так стремятся угодить Наеву, что в спешке делают такие нелепые ошибки. Это даже не их вина. Так как во время активной пиар-акции своего командующего Наева, у них не остается времени на качественную подготовку их ложных сообщений», – отметил Даниил Безсонов.