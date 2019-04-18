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18.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Донецке высмеяли украинского командующего на Донбассе

Командующий «операцией объединённых сил» генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в очередной раз сообщил для западной прессы о «несметных полчищах» якобы находящихся в Донбассе российских военных.

Такое заявление сделал сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что вчера Наев в своем интервью британской вещательной корпорации «BBC» в очередной раз ввёл в заблуждение западную аудиторию.

«Традиционно прозвучали привычные для военно-политического руководства Украины обвинения о присутствии в Донбассе мифических «тысяч российских военных и единиц вооружения». При этом «наидостовернейшие» и «наиточнейшие» сведения «прославленной» украинской разведки за последние четыре года колеблются от двухсот до двух тысяч «оккупантов», якобы присутствующих на территории народных республик, которые так хорошо прячутся, что кроме Порошенко их никто не замечает», – сообщил Даниил Безсонов.

 

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