14.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке сотрудники МГБ ДНР задержали врача психиатра-психотерапевта Александра Зборовского, который помогал боевикам добробатов восстанавливать моральное здоровье после возвращения с Донбасса.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Первый республиканский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Зборовский, являясь уроженцем Донбасса, покинул родной регион после начала активных боевых действий. Он уехал на Украину, где спустя некоторое время выступил одним из инициаторов создания «психолого-психиатрической службы» в военной структуре.

Вернулся в Донецк он только в 2021 году – на немедленную операцию матери. В одной из столичных больниц его и задержали сотрудники органов госбезопасности.

В ходе разговора с представителями местных СМИ, Александр Зборовский признался, что действительно помогал поправлять психическое здоровье как военнослужащим ВСУ, так и боевикам добробатов. Также он рассказал об особенностях своей работы и нервных заболеваниях, которыми страдают прошедшие войну националисты.

«У меня есть некое разочарование. Мне казалось, что мы помогаем людям восстановиться. Но при более детальном рассмотрении человека как личности… Мы, к сожалению, не можем перешагнуть через себя. Над нами есть руководство, которое направляет нас к дальнейшим действиям. Но сейчас я сожалею об этом, мне, наверное, будет тяжело забыть», – сказал он.

Также Зборовский призвал воюющие стороны немедленно садиться за стол переговоров.

«Любая война – это плохо. И военные действия, которые идут сейчас, надо как-то прекратить, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы не погибали люди – и мирное население, и молодые ребята, которые служат, которым бы сейчас учиться, работать, восстанавливать страну. Я считаю, что стороны должны садиться за стол переговоров и разговаривать о том, что это будет, как это будет. И прекращать ведение боевых действий. Промедление здесь подобно смерти», – добавил врач.

На данный момент задержанному вынесено предостережение в связи с тем, что в его действиях содержатся отдельные признаки статьи 240 УК ДНР «Участие в террористической организации». От лишения свободы его спасло только то, что он выполнял свой врачебный долг.