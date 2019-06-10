В Донецке заявили о разрушительных обстрелах со стороны ВСУ

10.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Сотрудники миссии ОБСЕ подготовили документ, в котором обвинили украинскую армию в миномётных обстрелах гражданских объектов в Донецкой Народной Республике.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, массированный миномётный и артиллерийский обстрел украинской стороной населенных пунктов Республики, произошедший 9 июня и приведший к массовым разрушениям жилой инфраструктуры и двум раненым мирным жителям в населённых пунктах Гольмовский и Новая Марьевка, не остался без внимания Миссии ОБСЕ.

«По имеющейся информации в распоряжении сотрудников Миссии оказалась запись с видеокамер, установленных вдоль линии боевого соприкосновения, которая подтверждает факты применения тяжёлого вооружения со стороны ВФУ. Патрули ОБСЕ также проинспектировали разрушения домостроений и провели анализ воронок от снарядов и направление, откуда велась стрельба», – рассказал Эдуард Басурин.

Он также добавил, что обобщив полученную информацию, сотрудники организации подготовили документ на имя главы Миссии ОБСЕ с обвинением украинской стороны в данном нарушении.