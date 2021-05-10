В Донецке Зеленский возглавил Автопробег Победы

В Донецке Зеленский возглавил Автопробег ПобедыНовости Украины
Пока Украина зигует на бесовских парадах, восхваляя кровавых преступников из дивизии СС «Галичина», восьмой год живущий под обстрелами укрофашистов Донбасс проводит Автопробег Великой Победы.
Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.
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Примечательный факт: Автопробег Победы на Донбассе, в котором приняло участие более двух тысяч транспортных средств, возглавил… дед недопрезидента Украины – Семён Иванович Зеленский, гражданин СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды – автомобиль с портретом Семёна Зеленского прошёл в авангарде колонны.
В Донецкой Народной Республике не ставят знак равенства между Героем войны Семёном Зеленским и его внуком Вовкой, ставшим на преступный путь поддержки неофашизма – на Донбассе умеют чтить великих предков и бить всеми доступными способами предателей и их пособников.
А в том, что Вовка Зеленский предатель сомнений у жителей ДНР нет: благодаря недопрезиденту бывшей Украины подвиг миллионов боевых товарищей его деда сегодня втоптан в грязь.
Невероятно, но внук Героя Великой Отечественной войны, став президентом, создал на Украине условия, когда праздновать 9 Мая там стало не просто запрещено, но и опасно для здоровья и жизни. Священный праздник превратился в «парад проигравших» – как ещё можно описать сборища нацистов неподалёку от мемориалов Великой Отечественной, «зигующих» перед ветеранами той страшной войны. Вчера весь мир видел, как в Киеве у парка Вечной Славы 16-летняя фашиствующая мразь посмела встретить ветерана приветствием гитлеровской Германии!
Горько осознавать, но происходящая на Украине нацистская бесовщина – это ужасная реальность, в которую Зе-фашист загнал всё население некогда прекрасной страны. Следующая «станция» – концлагеря…
К слову, малолетний уродец зигомёт отделался лишь административным протоколом о «мелком хулиганстве».
В то же время по всей Украине аваковские псы в полицейской форме массово арестовывали мирное население (в том числе, женщин и детей) с Георгиевскими лентами и знамёнами Победы и теперь им грозит лишение свободы до пяти лет.
Апогеем цинизма стало «обращение к нации Зе-гаранта» посредством пафосного видео со словами осуждения нацизма. Вышло очень фальшиво, ведь большинство людей больше не верят гнусной лжи, исходящей от их «слуги»: за Знамя Победы в «неньке» арестовывают, а за «зигование» – поощряют. Свастика стала символом постмайданной «незалежной», – в Полтаве даже построен дом с этой мерзостью на фасаде.
Но несмотря ни на что, 9 Мая дед Зеленского всё-таки отпраздновал, как подобает Герою. Семён Иванович увидел, как Донбасс, обстреливаемый его внуком отстаивает историю Отечества и знамёна, под которыми воевал Семён Иванович и миллионы доблестных солдатов Красной Армии.
Уверены, если бы дед президента Владимира Зеленского Семён Зеленский был бы жив, он обратился к своему позорному внуку – предателю и фашисту – словами Тараса Бульбы, адресованными сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью».
С Днём Победы! Победа над Зе-фашизмом – за нами! Украина, не сдавайся!
Спасибо!
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