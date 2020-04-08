В Донецке жалеют, что жили в одной стране с такими людьми, как Кравчук

08.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук, участвовавший в процедуре развала СССР, попытался пристыдить население республик Донбасса за то, что они хотят развалить Украину во время «чумы».

В эфире телеканала 112 Кравчук заявил, что в период коронавирусной пандемии населению Украины нужно быть «гуманными и нежными», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы боремся за жизнь, против смерти, против беды, против чумы. А люди там, на Донбассе, вернее, боевики стреляют и убивают других людей. Можно представить себе внутреннюю, духовную сущность тех людей, которые во время пожара, чумы – стреляют в других и убивают других?

Я думаю, что нам придется многое переосмыслить после этого, подумать, как вмонтировать в человеке те критерии или те черты, которые его делают добрым, гуманным, которые делают нежным, сильным и могущественным, но взрослым», – паясничает Кравчук.

Комментируя данное заявление, депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что украинские президенты не являются ни интеллектуальными, ни моральными людьми, при этом авторитет их также весьма низкого качества.

«Кравчук не является исключением, мы прекрасно помним его высказывания по Донбассу, поэтому его очередное заявление не вызывает удивления», – подчеркнул парламентарий.

«Мы наблюдаем в последнее время резкое обострение как раз со стороны украинских боевиков, ранения и смерть гражданских – происходят именно на наших территориях от украинских мин и снарядов», – рассказал Бердичевский «ПолитНавигатору».

«Леонид Кравчук не сделал ничего для того, чтобы на Донбассе наступил мир, он предал в свое время все свои принципы и идеалы, его неадекватные заявления вызывают только сожаление от того, что мы жили с этими людьми в одной стране почти четверть века», – добавил депутат НС ДНР.