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24.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
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В Донецке жестко ответили на предложение вернуться в состав Украины

Жители ДНР и ЛНР якобы всегда хотели быть частью Украины и готовы в любой момент вернуться на правах автономии.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно забывать одну простую вещь: до сих пор Донбасс, оккупированный или отделённый, как хотите его называете, не объявил своего желания покинуть Украину. То есть, грубо говоря, у той территории Донбасса, которая сейчас неподконтрольна Украине, есть только одно требование: «Мы хотим автономию – и всё, мы возвращаемся», – утверждает Грановский.

Данное высказывание прокомментировал заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин, напомнив, что Донбасс в своё время оказался в составе Украины по чистой случайности.

«Товарищ Грановский, наверное, плохо читает то, что пишут СМИ ДНР и, наверное, плохо смотрит то, что показывают телеканалы ДНР. Я хочу сказать, что Донбасс уже давно не хочет в состав Украины. Мы – случайность в составе Украины. И поэтому давайте, пожалуйста, вы свои хохляцкие дела будете решать без нас. Вы свои выборные дела тоже решайте без нас, нас нет с вами. Уважаемые товарищи хохлы, если вы желаете ненавидеть русских – это ваше святое право. Но Донбасс не желает, потому что Донбасс – русский.

Грановскому, Порошенко и всем остальным – мой огромный братский привет. Когда-то придёт время, и мы к вам придём», – заявил Ольхин.

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