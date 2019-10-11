11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Статистика, Украина
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В Донецкой области за 5 лет без вести пропало 200 украинских военных

В Донецкой области в течение 2014-2019 годов зарегистрировано более 200 без вести пропавших военнослужащих, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Донецкой области.

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“В результате проверки по учетам ЕИС (единая информационная система – Ред.) МВД Украины установлено, что в течение 2014-2019 годов с момента первой поисковой операции зарегистрировано 201 без вести пропавшего военнослужащего”, – сообщили в ведомстве.

По состоянию на 8 октября 2019 года остается неустановленным местонахождение 20 военнослужащих, без вести пропавших в Донецкой области. Всего по Украине правоохранители идентифицировали с полтысячи тел погибших военнослужащих.

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