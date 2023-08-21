«В другом месте»: Байден собрался устроить Армагеддон, чтобы затмить провал на Украине – эксперт

Все заявления в США по дальнейшей поддержке Украины нацелены в большей степени на снижение поддержки Байдена, как кандидата в президенты. По этой причине демократам, чтобы активизировать электорат, нужна глобальная проблема, вроде финансового кризиса или серьезного военного конфликта.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настроения по поддержке Украины отражают в большей степени желания снизить поддержку определённым электоратом кандидата Байдена как такового, это понятно. То есть это политические технологии, и это самое невинное из того, что нас ждет в течение года, могу в этом заверить», – подчеркнул он. «Судя по результатам прошедшей кампании, по результатам компании там 2008-09 года, 2016 года, мы вступаем в год, когда события на Украине по моему прогнозу превратятся в мелкую совершенно незаметную историю. Вы не можете это повторить, как минимум, нужен глобальный финансовый кризис, как в 2008 году, нужна война, прилет инопланетян – я не знаю других способов мобилизовать маргинальный электорат демократической партии США, потому что она критически от него зависит, от маргинальных слоёв городов», – пояснил Тихонов.

По его словам, множество современных научных исследований приходят к выводу, что выиграть политические выборы в современной конкурентной политической системе можно только за счёт привлечения и работы с маргинальным электоратом.

«События 2004 и 2013 года в Киеве – это просто мелкая копия того, что происходило в 2020 году на улицах Америки: там поджигали кварталы, там убивали полицию, там поджигали полицейские участки, там закрывали улицы, там была настоящая гражданская война. Это вполне реально может быть в следующем году, и может даже в больших масштабах. Это не какая-то геополитика – это просто жёсткая конкуренция за власть в отдельно взятой стране», – подчеркнул ученый.

Ранее бывший военный чиновник из минобороны США Элбридж Колби заявил, что миллиарды долларов, направляемые на поддержку Украине, ослабят готовность штатов к более важному конфликту с Китаем. Поэтому в ближайшее время Вашингтон переключится на Тайвань, а украинский конфликт предоставит Европе.