В Думе обнаружили уже вторую фальшивку от лица Зюганова – сначала по Кадырову, теперь по мобилизации

28.09.2022  17:25 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Скандал


Депутатам Госдумы РФ было разослано фальшивое письмо руководителя КПРФ Геннадия Зюганова на имя спикера Вячеслава Володина. В нем коммунист якобы предлагает освободить от мобилизации детей депутатов и чиновников, потому что в случае попадания их в плен их родители станут заложниками Украины.

Письмо распечатано на бланке Госдумы прошлого созыв, а подпись Зюганова подделана. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутатам Госдумы РФ было разослано фальшивое письмо руководителя КПРФ Геннадия Зюганова на имя спикера...

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«Сегодня технологии позволяют. Я прошу определить ip адрес и выяснить, кто рассылает. В Следственный комитет мы уже обратились», – сказал Коломейцев.

Володин поддержал его и обратился в думский комитет по безопасности с просьбой разобраться.

«Действительно, это лживая провокация, разосланная многим депутатам. Понятно, что все это сляпано, подпись поддельная. Это фейк и попытка информацию, не имеющую отношения к действительности, распространить, опорочив имя руководителя фракции», – сказал Володин.

Председатель комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что подделка письма является уголовным преступлением.

Это не первое изготовление фейка за подписью Зюганова. Две надели назад было распространено фальшивое письмо, в котором лидер КПРФ якобы просит президента РФ назначить Рамзана Кадырова министром обороны.

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