В Думе обосновали, почему нельзя включать жесткий сценарий на Украине

14.09.2022  23:52 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, почему Россия не включает жесткий военный сценарий в отношении Украины.

В эфире интернет-канала «Рубен Полит» парламентарий призвал не драматизировать отступление русской армии из Харьковской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если идет такая эпическая битва, то мы не можем просто, как на прогулочке, легко все время побеждать и так далее. Это должно быть трудно. Великое дело не может быть легким. Нельзя вот так, чтобы кто-то, там, где-то что-то сделал, а мы все сидим, мы даже не почувствовали, как вдруг всем стало хорошо, и мы получили. Нет, ребята. Большую победу, ее надо заслужить.

Поэтому когда-то должно было что-то обвалиться, когда-то должно было что-то обнулиться. Только вопрос, где и когда это должно обвалиться и обнулиться. И в каких вещах это можно себе позволить, а в каких нет.

Я уже говорил, что есть вещи, которые Путин позволяет, чтобы они произошли, а какие-то не позволяет. В этой ситуации мы понимаем, что все разговоры: «Нужно было уже давно отключить свет хохлам, нужно было разбомбить эти станции две тысячи лет назад».

Это тот вариант, когда мы бы получили ту самую разбомбленную Украину, контроль над этой самой территорией, которая полна бандеровцев, которые нас ненавидят. Но теперь мы кормим эти 40 млн. человек, а при этом Европа, которая ввела бы против нас те же самые санкции, – но она не тратится ни на какую помощь Украине, не содержит ее, не привозит оружие на утилизацию. Все вот эти боевики они рассосались бы по партизанским лесам и с утра до вечера делали бы теракты, а не были бы уничтожены.

Все это – альтернатива, которая гораздо хуже, чем то, что мы имеем сейчас. Сейчас мы имеем ситуацию, в которой пока еще траты со стороны Запада, со стороны Америки, десятикратно превышают, даже стократно превышают то, что тратим мы», – объяснил депутат Госдумы.

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