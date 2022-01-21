В Думе озвучили не самый оптимистический прогноз по «Северному потоку-2»

21.01.2022  16:12 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Германия, НАТО, Россия, США, Украина
Новости Украины

Трубопровод «Северный поток-2» мог давно пройти всю необходимую для запуска сертификацию, однако процесс заторможен из-за кризиса в отношениях России и США, которые влияют на позицию Германии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трубопровод «Северный поток-2» мог давно пройти всю необходимую для запуска сертификацию, однако процесс заторможен...

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«Не было никаких препятствий, чтобы сертифицировать «Северный поток-2» в январе или феврале. Для этого были все условия. Но пошла затяжка чисто политическая.

Вы видите, какая напряжённость в отношениях, связанная, в том числе, с событиями на Украине, с обвинениями России в том, что она даже не предполагала делать. Кому-то это надо, чтобы приостановить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Как правило, одной цели не бывает, тут цели многогранные, но за всем этим стоит Америка, это очевидно. К сожалению, наши европейские партнёры занимают не очень активную позицию в этом вопросе, идут на поводу из натовской солидарности. И всё это сдерживает решение вопросов, в том числе сертификацию и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», – сказал депутат.

Завальный подчеркнул, что сертификация и запуск нового газопровода будет зависеть, в том числе, и от разрешения кризиса безопасности в отношениях России и НАТО.

«Но это можно очень быстро сделать, если будет политическое решение, потому что всё для этого готово. Может, есть какие-то юридические моменты, связанные с юрисдикцией Германии, но они все преодолеваются при наличии доброй воли и желания.

Сегодня Германия вынуждена испытывать большое давление по поводу сертификации газопровода. Насколько новое правительство Германии сможет преодолеть это давление – от этого зависит и скорость прохождения этой сертификации.

Я думаю, когда будет пройден этот кризис безопасности между нами, Америкой и Европой, – я думаю, от ответа на этот главный вопрос будет найдено и политическое решение на другие вопросы», – резюмировал депутат.



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