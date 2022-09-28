В Думе потребовали остановить банкротство предприятий ВПК

28.09.2022  17:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Экономика


В России продолжают банкротить предприятия ВПК.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России продолжают банкротить предприятия ВПК. Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от...

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«Среди того, к чему нам надо коренным образом менять отношения, – банкротство и уничтожение предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое в настоящее время продолжается полным ходом. Социальные сети переполнены списками таких предприятий. Может быть, при советской власти они были не уникальными, и кадры их были ординарны, но сейчас многие из них могут быть категорически востребованы», – сказал Делягин.

Он предложил обратиться в Минобороны РФ с запросом о целесообразности таких банкротств.

В качестве конкретного примера Делягин назвал  проектное фортификационное бюро в Москве.

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