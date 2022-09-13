В Думе потребовали закрывать заведения, где обижают участников СВО

13.09.2022  13:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Госдума РФ должна защитить российских военнослужащих.

Об этом сегодня, открывая осеннюю сессию российского парламента, заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ должна защитить российских военнослужащих. Об этом сегодня, открывая осеннюю сессию российского парламента,...

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«Наши солдаты офицеры, рискую жизнью, защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно этот вопрос держать на контроле, а также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы, как в случае, когда в один из московских ресторанов не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно. Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, в которых так относятся к военнослужащим, были закрыты.  Это самое малое. Наш долг защитить наших военнослужащих от хамства», – сказал Володин.

Ранее он предлагал отправить на Донбасс охранников московского ресторана «Магадан», которые не пустили внутрь российского военнослужащего, и владельца заведения Аркадия Новикова.

Однако резонансный скандал, случившийся в августе, завершился только увольнением охранников.

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