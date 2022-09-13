В Думе потребовали закрывать заведения, где обижают участников СВО

Госдума РФ должна защитить российских военнослужащих.

Об этом сегодня, открывая осеннюю сессию российского парламента, заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши солдаты офицеры, рискую жизнью, защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно этот вопрос держать на контроле, а также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы, как в случае, когда в один из московских ресторанов не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно. Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, в которых так относятся к военнослужащим, были закрыты. Это самое малое. Наш долг защитить наших военнослужащих от хамства», – сказал Володин.