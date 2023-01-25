В Думе предлагают ввести стипендии для детей раненых и погибших участников СВО

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Партия «Справедливая Россия» предлагает учредить социальные стипендии детям из семей раненых и погибших участников СВО.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявила депутат Яна Лантратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что дети героя достойны большей поддержки со стороны государства. Но даже эта норма закона сейчас станет для них существенной поддержкой», – сказала Лантратова.

Весной прошлого года президент РФ подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», в котором говорится, что прием детей погибших или получивших ранение участников СВО будут принимать в вузы без вступительных испытаний. Вузы обязаны выделить для таких абитуриентов 10% от общего числа бюджетных мест.