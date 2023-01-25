В Думе предлагают ввести стипендии для детей раненых и погибших участников СВО

Елена Острякова.  
25.01.2023 14:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 44
 
Вооруженные силы, Дзен, Образование, Россия, Спецоперация


Партия «Справедливая Россия» предлагает учредить социальные стипендии детям из семей раненых и погибших участников СВО.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявила депутат Яна Лантратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Партия «Справедливая Россия» предлагает учредить социальные стипендии детям из семей раненых и погибших участников...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы считаем, что дети героя достойны большей поддержки со стороны государства. Но даже эта норма закона сейчас станет для них существенной поддержкой», – сказала Лантратова.

Весной прошлого года президент РФ подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», в котором говорится, что прием детей погибших или получивших ранение участников СВО будут принимать в вузы без вступительных испытаний. Вузы обязаны выделить для таких абитуриентов 10% от общего числа бюджетных мест.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть