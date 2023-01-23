В Думе приготовили «закон о забвении» для «Иуд» из шоу-бизнеса

Абсолютное большинство испугавшихся мобилизации или смены политики после начала СВО и покинувших страну граждан РФ – это «колобки», которых в случае возвращения нужно «понять и простить». Но есть настоящие «Иуды», пользующиеся своей популярностью для дискредитации государства и армии. Их необходимо наказывать по всей строгости закона.

Об этом в ходе дебатов в рамках дискуссионного клуба «Справедливый четверг» заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уехавшие делятся на две части. 99 % – это «колобки», а 1% – это «иуды». «Колобки» – это те, кто, поддавшись панике, испугавшись ситуации, покатился. Ушел от бабушки, ушел от дедушки. Но Колобок катится только по наклонной и в пасть лисе. Он наверх катиться не может. Людей этих там за границей ждут беды, несчастья, они будут там отбросом общества, низшим слоем. Через какое-то время они поймут, что натворили, где они оказались, и захотят вернуться домой. Их надо понять и простить, – уверен Гусев. – Более того, мы здесь в России должны сделать все, чтобы эти «колобки» вернулись домой. Это, считаю, важная принципиальная позиция. Чтобы вернулись в свои сусеки, к бабушкам и дедушкам», – привёл аналогию Гусев.

«Иуд» же, по его словам, единицы, однако их воздействие на умы – колоссальное.

«Что касается «иуд», их меньшинство, единицы. Но они известные, популярные, поэтому каждое их слово, каждое выступление эхом проходит через сердца каждого из нас. Ну вот как взял Гребенщиков и такое сморозил? Мы же на его песнях росли! А тут на старости лет человек услышал такие проклятья в свой адрес», – объяснил депутат.

Он предложил, помимо отключения от финансирования, лишить эти публичные фигуры главного – внимания людей.

«Их надо судить по закону. Нарушил – получи. Ни копейки государственных денег им больше. Мы подготовили закон и на следующей неделе планируем. внести его в Думу. Ни в виде зарплат, ни в виде грантов, господрядов эти люди получать не должны. С ними надо по всей строгости, чтобы они понимали, что такое они творят. Их же невозможно остановить. То этот Смольянинов, то Гребенщиков, то «Монеточка». Вот такая позиция. Но самое главное наказание для них – это забыть. То, что они стоят, это мысли людей о них. Если их забыть, вычеркнуть, лишить этой популярности, то они превращаются в ничто. Как это сделать? Это серьёзная большая задача для всех партий – принять какой-то «Закон о забвении», чтобы не было никаких упоминаний, не крутились их произведения, книги не продавались. Потому что вчера посмотрели магазины – пожалуйста, книги не всех, но некоторых иноагентов продаются совершенно свободно в некоторых маркет-плейсах. Хотя мы их в декабре предупредили- и «Озон», и «Wildberries»: ребята, пожалуйста, отследите, посмотрите, ничего ли не осталось. Сегодня написал им ещё раз письма, может, действительно не усмотрели, не доглядели», – рассказал Гусев.