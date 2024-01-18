В Думе призывают запретить в СМИ подробную информацию о школьных убийцах

Владимир Гладков.  
18.01.2024 21:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Образование, Общество, Политика, Происшествия, Россия


Чтобы уберечь российскую молодёжь от плохих поступков, необходимо запретить публикацию подробной информации об убийцах и диверсантах.

Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил депутат от «Единой России» Артем Метелев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы уберечь российскую молодёжь от плохих поступков, необходимо запретить публикацию подробной информации об убийцах...

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«Нам удалось сократить молодёжную преступность вдвое. Да, это так. В «нулевых» годах, как и в «девяностых», более половины совершивших преступления были молодыми людьми до тридцати лет.

Сейчас таковых в два раза меньше – 28%. Подростковая преступность за десять лет также сократилась в два раза.

Однако молодёжь часто становится жертвой различных информационных и психологических экспериментов, в том числе иностранных спецслужб. Они пытаются вербовать школьников и студентов в социальных сетях, втираясь в доверие, шантажируя, заставляя выполнять задание в реальном мире», – сказал Метелев.

Он подчеркнул, что необходимо запретить публикацию какой-либо информации о преступниках, чтобы не рекламировать их.

«На позапрошлый год, по данным ФСБ, было предотвращено 22 нападения на учебные заведения. Почему это происходит? Скорее всего, из-за нехватки психологов в школах, должного обследования детей, раннего выявления рисков.

Но также мы, как общество, сами героизируем преступников. Цитируем их, публикуем предсмертные записки с объяснением причин, обсуждаем портреты. В результате, появляется целый сегмент людей, особенно в школьном возрасте, которые, всё это посмотрев, начинают задумываться: «А не поступить ли мне так же, не отомстить ли за все обиды и неудачи?».

Психологи признаются, что именно после информационной раскрутки в СМИ усиливается так называемое социальное заражение – вспышки подростковых самоубийств, расстрелов в школах, и так далее.

И здесь заслуживает внимания идея главы Следственного комитета о запрете подробного разглашения информации о нападавших на школы преступников», – резюмировал депутат.

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