В Думе призывают запретить в СМИ подробную информацию о школьных убийцах

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Чтобы уберечь российскую молодёжь от плохих поступков, необходимо запретить публикацию подробной информации об убийцах и диверсантах.

Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил депутат от «Единой России» Артем Метелев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам удалось сократить молодёжную преступность вдвое. Да, это так. В «нулевых» годах, как и в «девяностых», более половины совершивших преступления были молодыми людьми до тридцати лет. Сейчас таковых в два раза меньше – 28%. Подростковая преступность за десять лет также сократилась в два раза. Однако молодёжь часто становится жертвой различных информационных и психологических экспериментов, в том числе иностранных спецслужб. Они пытаются вербовать школьников и студентов в социальных сетях, втираясь в доверие, шантажируя, заставляя выполнять задание в реальном мире», – сказал Метелев.

Он подчеркнул, что необходимо запретить публикацию какой-либо информации о преступниках, чтобы не рекламировать их.

«На позапрошлый год, по данным ФСБ, было предотвращено 22 нападения на учебные заведения. Почему это происходит? Скорее всего, из-за нехватки психологов в школах, должного обследования детей, раннего выявления рисков. Но также мы, как общество, сами героизируем преступников. Цитируем их, публикуем предсмертные записки с объяснением причин, обсуждаем портреты. В результате, появляется целый сегмент людей, особенно в школьном возрасте, которые, всё это посмотрев, начинают задумываться: «А не поступить ли мне так же, не отомстить ли за все обиды и неудачи?». Психологи признаются, что именно после информационной раскрутки в СМИ усиливается так называемое социальное заражение – вспышки подростковых самоубийств, расстрелов в школах, и так далее. И здесь заслуживает внимания идея главы Следственного комитета о запрете подробного разглашения информации о нападавших на школы преступников», – резюмировал депутат.