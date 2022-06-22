В Думе протестует КПРФ: Россия присоединилась к соглашению с Западом, несмотря на СВО
Госдума РФ ратифицировала сегодня Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Конвенция обязывает государства начинать уголовное преследование за перевозки биологического, химического и ядерного оружия на гражданских воздушных судах.
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Преступлением считается преднамеренная незаконная перевозка на борту самолета любого оборудования, материалов или программного обеспечения, которые вносят существенный вклад в производство или доставку биологического оружия.
«Обращаю ваше внимание, что Россия присоединяется к Конвенции с двумя оговорками и одним заявлением. Одна оговорка направлена на непризнание обязательной юрисдикции Международного суда ООН по разрешению споров между странами-участницами Конвенции», – сказала первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова.
Коммунист Николай Коломейцев выразил недоумение по поводу ратификации в период СВО на Украине и антироссийских санкций, которые «страну лишили крыльев».
«Программное обеспечение человек везет в Россию. Все, это преступление», – сказал Коломейцев.
«Мы ратифицируем, понимая всю важность процессов, происходящих на Украине», – заверила Журова.
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