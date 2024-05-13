В Думе случился демарш воздержаний

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума утвердила сегодня все предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным в субботу кандидатуры вице-премьеров.

По одному голосу «против» получили вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова (66 депутатов воздержались) и вице-премьер по финансовой и котрольно-надзорной сферам Дмитрий Григоренко (55 воздержались). В остальном о популярности кандидатов можно судить по числу воздержавшихся депутатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В топе популярности среди депутатов — первый вице-премьер Денис Мантуров (431 «за», единогласно), вице-премьер по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев (433 «за») и вице-премьер по спорту, образованию и туризму Дмитрий Чернышенко (432 «за»).

По кандидатурам транспортного вице-премьера Виталия Савельева, энергетического вице-премьера Александра Новака, вице-премьера по международному сотрудничеству Александра Оверчука воздержалось 57 депутатов, по кандидатуре ответственного за Дальний Восток Юрия Трутнева – 58 депутатов, ответственного за строительство Марата Хуснуллина – 61 депутат.

Либеральный политолог-иноагент Станислав Белковский не преминул отметить, что у некоторых вице-премьеров показания лучше, чем у их шефа, и объявил это «кознями Кремля».

«Кремль технично показал, что первый вице-премьер Мантуров в Госдуме ФС РФ значительно популярнее своего формального босса Мишустина. Так что премьер-министру, которому дышит прямо в потный затылок молодой первый заместитель, не следует ни зазнаваться, ни расслабляться», – позлорадствовал и попаясничал Белковский в своем тг-канале.

На самом деле демарши с воздержаниями устраивали левые фракции КПРФ и «Справедливой России».

«У нас есть вопрос к госпоже Голиковой и наша фракция воздержалась по ее кандидатуре по одной простой причине. Да, это опытный человек, но те прорывные решения, которые должны произойти в решении проблемы бедности и неравенства требуют иных подходов. У нас есть вопросы к вице-премьеру Марату Хуснуллину. Мы считаем, что ипотека сегодня не по карману. Мы не понимаем, как у нас строительный бизнес строит квартиры по 8-10 квадратных метров, зачем завозится огромное количество мигрантов», – заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался по вице-премьерам в библейском стиле:

«Их 10, как 10 заповедей. Впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые «чубайсы» и «сердюковы», которые торговали и предавали страну».

Он похвалил Мантурова за то, что тот поддерживал «народные предприятия» спонсоров КПРФ, Патрушева — за то же самое и Чернышенко — за развитие науки. По остальным кандидатурам фракция воздержалась, хотя надеется, что новое правительство поддержит предложенный коммунистами бюджет развития.

Такая позиция коллег возмутила лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Он назвал ее «хайпом», который не понравится избирателям.

«Я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против или воздерживаются, понимая, что все равно эти члены правительства будут назначены. Мне кажется, это деструктивный подход и попытка запутать наших избирателей. Необходимо плотно работать с каждым членом правительства. В том числе, с теми, кто явно недорабатывает», – сказал Слуцкий.

Эксперты также критически оценили демарши с воздержанием оппозиционных депутатов.

«Вслед за КПРФ Справедливороссы бросились в оппозицию. Вот только кому? Президенту Путину? Премьеру Мишустину? Время ли КПРФ и СРЗП сейчас играть в оппозицию и торпедировать Правительство пока идет СВО? Еще несколько месяцев назад на Правительственных часах была идиллия. А сейчас-то что случилось? Подозреваю, что есть какая-то корысть», – написал политолог Марат Баширов.

«А Сергей Миронов-то у нас настоящий фрондер. Карбонарий, робеспьер, князь Львов и Милюков в одном флаконе», – иронизирует публицист Сергей Мардан.