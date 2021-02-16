В Думе спорят о новых штрафах за незаконную агитацию в соцсетях

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект, который дает избиркомам право обращаться в Роскомнадзор с просьбой блокировать сайты и страницы в соцсетях, на которых размещена незаконная предвыборная агитация, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попытался снять вопрос с рассмотрения.

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«Вводится тотальная политическая цензура. Простые граждане у себя на странице в соцсети будут лишены возможности высказывать свои политические предпочтения, мнения о партии или кандидате – это агитация. Как ЦИК будет устранять это недоразумение, в законе не прописано», – сказал Рашкин.

Как подчеркнула представлявшая законопроект депутат Ольга Севастьянова, он «не меняет существующие правила, не вводит дополнительных специальных требований и не ограничивает право граждан на агитацию».

«Нормы существующего законодательства распространяются на интернет. Не может одна часть агитации регулироваться, а другая быть вне закона», – сказала Севастьянова.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил поправку, которая выводит из сферы деятельности закона физических лиц, которые «не получают дохода, а просто выражают свою позицию».

Аналогичную поправку внес депутат-коммунист Алексей Куринный.

«Теперь любой контент может быть признан противоречащим законодательству, страница заблокирована, а ее пользователь оштрафован. Это покушение на права граждан, репрессивный законопроект», – сказал Куринный.

Обе поправки были отклонены.