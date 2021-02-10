В Думе требуют раскрыть имена агентов ЦРУ «за кремлёвской стеной»

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Деструктивная деятельность криминального блогера Алексея Навального поддерживалась частью российской элиты, которая связана с западными спецслужбами.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это типичный продукт работы западных спецслужб. А вот кто и почему создавал ему на протяжении долгих лет возможность работать и заниматься подрывной деятельностью – это более важный вопрос. И мы должны с ним разобраться. Если мы не разберемся, мы подорвем основы нашей государственной безопасности, посеем неверие не только среди молодежного нашего крыла, но и среди правоохранительных структур.

За горбачевский и ельцинский период мы получили не только компрадорскую буржуазию, но и часть чиновничьей рати, ориентированной на Запад. Когда представители Госдепа и ЦРУ работали за кремлевской стеной (более 140 советников), они работали не с манекенами. Они создали структуру влияния. Она выросла, расселась на всех этажах и продолжает свою подрывную работу. Надо поставить заслон их деятельности.

Протестные выступления были наиболее активны там, где действуют фонды и дипмиссии, общественные организации, которые нами совершенно не контролируются, но активно работают с западными пропагандистскими центрами и поощряются местными элитами», – сказал Рыжак.