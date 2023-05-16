В Думе требуют расторгнуть позорную зерновую сделку

Елена Острякова.  
16.05.2023 15:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Сельское хозяйство


Россия должна расторгнуть позорную «зерновую сделку» и поставлять зерно в Северную Корею и на Кубу.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна расторгнуть позорную «зерновую сделку» и поставлять зерно в Северную Корею и на...

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«Через два дня мы все ждем, быть или не быть пролонгации этой сделки в интересах только этого террористического государства, в интересах других спекулянтов на рынке зерна.

А почему наши аграрии сегодня мучаются с тем, что гигантский рекордный урожай зерновых пропадает и лежит на складах? Давайте предложим свой альтернативный вариант зерновой сделки.

Есть масса дружественных нам стран, где нужны хлеб и кукуруза. Да, это страны, которые очень не нравятся этим самым чемберленам: КНДР, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Давайте туда отправлять караваны и эшелоны.

И не просто так. Там есть, чем нам помочь в рамках гуманитарной акции. В КНДР сотни тысяч лучших дисциплинированных и трудолюбивых работников. Почему их до сих пор нельзя запустить не только на Дальний Восток. На Донбассе много работы, и они готовы работать.

А на Кубе лучшие условия для реабилитации наших раненых бойцов», – сказал Нилов.

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