В Думе убеждают, что эпоха украинского шантажа подходит к концу

03.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Любой новый газопровод, поставляющий газ в Европу, принесёт Украине большие экономические убытки и лишит возможности шантажировать Европу и Россию.

Об этом в ходе брифинга заявил председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Такие заявления могут прийти только в воспаленный мозг украинских политиков. Что бы не произошло – это нагнетание напряженности. А на самом деле за этим стоит чисто коммерческий интерес. Они прекрасно понимают, что с окончанием строительства «Турецкого потока» и «Северного потока-2», весь объём газа, который сейчас идёт транзитом через Украину, а это 80 миллиардов, можно пустить мимо Украины. И Украина теряет, ни много ни мало, порядка 3 миллиарда долларов выручки, которые сегодня получает. При том, что весь объём ВВП Украины чуть выше ста миллиардов долларов, то это, по сути, три процента ВВП. Но кроме этого Украина теряет влияние и возможность шантажа как Европы, так и России. Вы знаете, что Европа сегодня очень зависит от поставок газа России, объём поставок превышает 200 миллиардов кубов газа в год», – отметил парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление украинского премьера Владимира Гройсмана о том, что «Северный поток-2» – это новый вид гибридного оружия, который ввергнет в зависимость все страны-потребители российского газа.