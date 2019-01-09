В Думе увидели приближение момента истины в отношениях с ПАСЕ

09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Момент истины в дальнейшем сотрудничестве России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) наступит совсем скоро, возможно уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его словам, Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий направил в Госдуму письмо с предложением сформировать российскую делегацию для участия в работе ассамблеи в 2019 году.

“Мы, конечно, будем изучать эту информацию очень пристально и детально. Мы не будем экстраполировать далеко вперед, а сверим все точки зрения с МИД РФ, проведем консультации с Советом Федерации и выработаем коллегиальную позицию, которая и будет направлена в Страсбург как ответ на обращение Генсека Савицкого”, – написал Слуцкий в своем телеграмм-канале..

По словам парламентария, 15 января комитет Госдумы по международным делам готов собраться на специальное расширенное заседание по этому вопросу, а затем 16 января вынести его на заседание Совета Думы, который, в свою очередь, должен будет определить – формировать или нет делегацию РФ в Страсбург. Не исключаю, что эта тема будет также вынесена на пленарное заседание 17 января, где возможность высказаться о дальнейшем участии России в ПАСЕ получат представители всех политических фракций.

“Лично я пока не вижу больших предпосылок для возвращения нашей делегации в ассамблею. Доклад Петры де Суттер не дал ключа к решению проблемы во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга. Там нет конкретных рекомендаций по внесению в регламент ПАСЕ поправок об отмене санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий целые национальные делегации. Именно на этих изменениях настаивала Россия, и именно они являются основой для возобновления нашего сотрудничества. А пока таких поправок не внесено, институциональный кризис в Совете Европы, к большому сожалению, будет сохраняться”, – подытожил Слуцкий.