В Думе увидели украинскую провокацию перед заседанием G20

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Провокация в Керченском проливе не случайно произошла именно перед саммитом G20, однако попытка в очередной раз изолировать Россию обернулась совершенно обратной реакцией.

Об этом во время заседания Госдумы заявил депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«У нас уже входит в моду такой политический приём, когда берётся ситуация достаточно дозированная по своему объёму, как было с «отравлением Скрипалей», как было сейчас, когда суда украинских ВМС незаконно вторглись в акваторию РФ, затем эта ситуация раздувается до планетарного масштаба и используется для деформации образа России в мире. Это сделано намеренно, и я подчёркиваю, что этот приём входит в моду. Скрипали – ситуация надуманная, здесь же ситуация абсолютно понятная, небольшого масштаба, не показательная в сторону грамотного, неукоснительного выполнения пограничниками РФ своих должностных обязанностей», – заявил Слуцкий.

По словам депутата, было бы корректно представить российских пограничников к государственным наградам.

Комментируя ситуацию в целом, Слуцкий отметил, что сомнений быть не может в том, что Киев пытался намеренно перед саммитом G20 спровоцировать отмену встречи лидеров РФ и США.

«Но мы видим, что попытка в очередной раз изолировать Россию обернулась совершенно обратной реакцией: и в результате научного форума Юнеско в Москве, и судя по сотням информационных ресурсов других обменов мнений в политическом пространстве других государств, страны сплачиваются вокруг России, вокруг здравого смысла», – добавил депутат.