Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Парламенты мира начинают реагировать на принятое в августе заявление Совета Госдумы РФ об угрозах, возникающих при обстрелах ВСУ Запорожской АЭС.

Об этом сегодня, открывая осеннюю сессию российского парламента, заявил спикер Вячеслав Володин, в момент начала СВО публично обещавший падение националистического режима в Киеве в считанные дни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы направили его зарубежным парламентам. 87 уже получили заявление. Поступает реакция. Многие государства разделяют нашу обеспокоенность ситуацией вокруг Запорожской АЭС», – сказал Володин.

При этом он отметил, что парламенты США и европейских стран молчат.

«Очевидно, киевский режим совершает свои преступления по согласованию с Вашингтоном. Но все мы понимаем: если США находятся далеко от Запорожской АЭС, то их союзники по НАТО в Европе могут пострадать. Террористические действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем», – сказал Володин.