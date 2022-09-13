В Думе уже не обещают скорый крах Украины – рассылают за границу письма «обеспокоенности»

13.09.2022  12:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Парламенты мира начинают реагировать на принятое в августе заявление Совета Госдумы РФ об угрозах, возникающих при обстрелах ВСУ Запорожской АЭС.

Об этом сегодня, открывая осеннюю сессию российского парламента, заявил спикер Вячеслав Володин, в момент начала СВО публично обещавший падение националистического режима в Киеве в считанные дни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламенты мира начинают реагировать на принятое в августе заявление Совета Госдумы РФ об угрозах,...

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«Мы направили его зарубежным парламентам. 87 уже получили заявление. Поступает реакция. Многие государства разделяют нашу обеспокоенность ситуацией вокруг Запорожской АЭС», – сказал Володин.

При этом он отметил,  что парламенты США и европейских стран молчат.

«Очевидно, киевский режим совершает свои преступления по согласованию с Вашингтоном. Но все мы понимаем: если США находятся далеко от Запорожской АЭС, то их союзники по НАТО в Европе могут пострадать. Террористические действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем», – сказал Володин.

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