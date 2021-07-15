В Думе вновь обещают расплату за 7 лет безнаказанных обстрелов Донбасса

15.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Преступления украинских националистов на Донбассе не имеют срока давности и квалифицируются Следкомом РФ в рамках уголовного дела по статье «Геноцид».

Об этом говорили участники проходящего в Донецке форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа скоро будет плакать горькими слезами от того, что националисты «Правого сектора» начнут, как в прежние времена Бандера и Шухевич, грабить их города и сёла, убивать тех европейцев, которые сегодня помогают националистам убивать мирных граждан на Донбассе. Бумеранг имеет право возвращаться, и этот бумеранг им в ближайшее время вернётся», – заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко подчеркнул, что преступления украинских националистов фиксируются и не останутся безнаказанными.

«Одним из главных направлением нашей работы должно быть продолжение правозащитной деятельности, направленное на обеспечение уголовного преследования бандеровских преступников и принятию по ним решений, согласно законодательству РФ, украинские преступники, их пособники и вдохновители должны понести уголовную ответственность за развязывание войны и убийства в Донбассе», – сказал Козенко.

Он заверил, что украинские нацисты не уйдут от ответственности.

«Я убеждён, что подлые националистические украинские преступники обязательно понесут наказание. Пусть не надеются, уйти от ответственности не получится. По указанным фактам в 2014-15 гг. СК РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 357 УК РФ – геноцид, и расследуются они в рамках уголовного дела о событиях на Юго-Востоке Украины», – подчеркнул крымский депутат.