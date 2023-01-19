В Думе заявляют, что из России продолжается рекордный вывоз богатств на Запад

Темпы вывода валюты и вывоза золота из России последние годы кратно растут.

Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы заявила депутат КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в 2020 году у нас было вывезено 50 млн долларов, 2021 – уже 75, а 2022 году по всем показателям будет вывезено 243 млрд долларов. Это при том, что у нас Запад украл 350 млрд ЗВР, мы им дарим 243 млрд еще. У нас вывозится золото с нарастающим итогом. 302 тонны было вывезено в 2020 году, 320 – в 2021, в 2022 году предположительно 2020 тонн золота и 50 млн тонн хлеба. И вся выручка от этой продажи опять должна оставаться на Западе. Мы что, уже совсем потеряли ориентацию?», – сказал Арефьев.