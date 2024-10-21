В двух чеченских войнах виноват Кремль, чеченцы – такие же пострадавшие, как и русские – командир «Ахмата»

В том, что в Чечне в начале 90-х началась война, которая была разделена на две кампании, виновата власть, которая в то время находилась в Кремле.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Алаудинова, чеченцы в этих войнах являются такими же пострадавшими, как и русские.

«Недавно же Владимир Владимирович Путин как сказал? Если у нас в правительстве сидели представители Госдепа США, которые напрямую управляли нашим государством к моменту его прихода… Несколько процентов населения Чечни, которые искусственно были подготовлены и накручены именно представителями российского государства, это все и развивали… Если бы весь чеченский народ был против русских, вы думаете, мы сегодня бы были в составе России? Никогда в жизни. Мы должны это понять – не чеченский народ виноват в том, что произошло, а та власть, которая тогда сидела в Кремле. И эта власть нам, чеченцам, навязала этих врагов чеченского народа, вытащив со всей России из тюрем преступников, их во главе с Русланом, как его фамилия (видимо, Гелаев – ред.), отправили в Чечню для того, чтобы они там дестабилизацию делали», – считает он.

«И теперь вопрос встает – елки-палки, могут ли чеченцы вытащить из российских тюрем преступников и отправить их в Чечню? Нет, конечно. Вот и задавайте эти вопросы сами себе, но не чеченскому народу – мы в этом виноваты постольку-поскольку всего лишь из-за того, что у нас в паспорте графа, что мы – чеченцы. Мы – такие же пострадавшие в этой войне, как и русские, вы должны это услышать», – заявил Алаудинов.