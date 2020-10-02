В Джанкое всё готово для прорыва водной блокады Крыма

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

Водная блокада Крыма стала самой эффективной антироссийской мерой Киева, однако прекращение поставок воды до сих пор не оформлено юридически.

Об этом в эфире UMN заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», передает корреспондент «Политнавигатора».

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Он отметил, что до проведения Северо-Крымского канала в Крыму жило 1,8 млн, и уже тогда там были сложности с водоснабжением. На 2014 года население Крыма достигло 2,3 млн человек, а сейчас, по оценкам самого Клименко, – порядка 3,3 млн человек.

«Из всего того, что называется гражданская блокада Крыма, это одна из самых дорогих для оккупанта мер. Это такая составляющая украинских санкций, которая умножила на ноль перспективы строительства, туризма, каких-то новых предприятий – всем нужна вода», – не скрывал он радости.

Поскольку в свое время поставку воды в Крым прекратили просто, не продлив контакт, ее в любой момент можно возобновить. Для исключения этого нужно принять официальное решение, заявил Клименко.

«Украинская власть должна нормировать все. У нас нет санкций, есть неподписанный контракт. Надо принять решение Кабмина или Верховной рады о том, что воды не будет до тех пор, пока Крым будет оккупирован», – сказал Андрей Клименко.

Он выразил опасение, что в ответ Россия может начать наступление из Крыма.

«Мы еще в начале этого года в прогнозах на 2020 год прогнозировали вероятность войны России против Украины с направления Черного моря до 70%. Там не надо ничего передислоцировать, там есть бригада ВВС в Джанкое, есть военный аэродром, боевые вертолеты. Есть армейский корпус. То есть весь наступательный потенциал», – сказал Клименко.

Он призвал уделить особое внимание защите дамбы водохранилища на Днепре в Новой Каховке. «Надо защищать дамбу в Новой Каховке», – считает Андрей Клименко.