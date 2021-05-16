В ЕАЭС и ОДКБ – серьезные противоречия. Как их «разруливает» Россия

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

России удалось преодолеть конфликты внутри постсоветских объединений в прошлом году.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь прошлый год мы боролись за то, чтобы продавить принятие стратегических направлений развития ЕАЭС. Практически вся организация выступала противниками РФ. Беларусь и Армения выступали за изменение условий транзита. Казахстан был недоволен позицией Белоруссии по рынку нефти. Но, тем не менее, мы смогли продавить принятие стратегических направлений до 2025 года.

Россия была вынуждена идти на уступки. В итоге мы вместо единого рынка получаем общий рынок. Это хуже, но лучше, чем отсутствие направлений развития. Мы на 5 лет сдвинули сроки создания единого рынка. Но, тем не менее, это успех», – сказал Евсеев.

Серьезные противоречия, по его словам, возникли прошлой осенью и в рамках ОДКБ по поводу Карабахского конфликта, когда Казахстан и Киргизия были на стороне Азербайджана, а Белоруссия открыто поставляла этой стране ракеты. Армения пыталась втянуть Россию в конфликт, но его удалось разрешить при помощи миротворцев.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.