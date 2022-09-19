В «Единой России» объявили виновных в медленном продвижении на Донбассе

19.09.2022  22:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Отсутствие обещавшегося всеми экспертами на российском ТВ скорого разгрома украинской группировки на Донбассе и низкие темпы продвижения русских войск – следствие ошибок «разведок народных республик».

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил депутат Госдумы от «Единой России» бывший одессит Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсутствие обещавшегося всеми экспертами на российском ТВ скорого разгрома украинской группировки на Донбассе и...

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«Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ощущение, что при планировании операции, наши высокопоставленные специалисты слишком понадеялись на то, что с помощью ополченцев республик Донбасса смогут быстро вывести из строя группировку противника, составляющую около половины дееспособных сил Украины, и дальше свободно двинуться. Но, к сожалению, очень похоже, что разведки народных республик не располагали полными сведениями о размахе военной подготовки, включающей в себя и создание сверхмощных укрепленных районов», – сказал Вассерман.

Он также оправдал отсутствие ударов по объектам жизнеобеспечения крупных городов Украины, что позволяет жителям Киева вести праздную жизнь в то время, как ВСУ ежедневно убивают десятки жителей Донецка, где уже долгое время отсутствует нормальное водоснабжение.

«Разумеется, оставлять Украину жировать на фоне Донбасса, где (веерные – ред.) отключения (электроэнергии и водоснабжения – ред.) происходят ежедневно по много раз во многих местах, – это несправедливо. Но, к сожалению, это (высокоточные артудары по критическим объектам Украины – ред.) не поможет. Потому что решения, касающиеся Украины, принимаются не на Украине, а англосаксам совершенно все равно, кто там будет мерзнуть. По их мнению, «отморозки» злее будут», – объяснил свою логику Вассерман.

Он предложил «альтернативный вариант, которым ещё не поздно воспользоваться».

«Использовать наше превосходство в мобильности и ударить в зазоры между группировками противника. Да, это очень рискованно по всем канонам военной науки. Войска, зашедшие в зазор между группировками, могут быть отрезаны, но такой уровень господства в воздухе и такой уровень артиллерийского превосходства, то мне кажется, что есть вариант, при котором этот маневр удастся – прорваться между группировками противника и отсечь большую их часть от снабжения ресурсами. Тогда уже появится возможность добивать», – рассуждал думский интеллектуал.

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