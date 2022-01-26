В «Единой России» призывают открыть уголовное дело против «эсэровца» Делягина

Члена фракции «Справедливая Россия», депутата Госдумы Михаила Делягина могут лишить мандата и возбудить против него уголовное дело.

Такую инициативу в эфире видеоблога «Белрусинфо» выдвинул член «Единой России», парламентарий Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Матвейчева, Делягин является представителем команды либералов, правивших Россией в 90-е годы, за что он должен покаяться. Отметим, что ранее Делягин в одном из эфиров подверг критике самого Матвейчева.

«Что касается Делягина, – это человек, который, сколько я его помню, всегда приносил России только вред. Сначала в 90-х годах он работал в правительстве каким-то советником у разных Касьяновых и прочих реформаторов и тому подобных людей. Ему бы за то, что он там работал, с утра до вечера каяться, в церкви лоб разбить за то, что вот, я работал на всех врагов России в 90-е годы.

Напомню, что там было огромное количество всевозможных советников американских в те времена правительства и в тех кругах, где ошивался молодой Делягин. Вполне возможно, что его вербонули как-то, потому что с тех пор, как он в правительстве не стал работать, перешел в оппозицию и заявляет, что он оппозиционный экономист, с тех пор за 15 лет я не услышал ни одной позитивной фразы от него в пользу Путина, правительства, нашего государства и так далее.

Он постоянно занимается тем, что он критикует… А когда он пару месяцев назад вообще призвал вклады забирать людей, ну это вообще диверсия – за это, мне кажется, нужно депутатский иммунитет снимать и просто уголовное дело открывать.

Это он – что, хотел финансовую систему разрушить? Человек, являясь депутатом Государственной Думы, якобы экономистом, потому что есть слухи, что никто не видел его диссертацию и каким-то левым постановлением ему дали какие-то степени, но от имени экономиста, от имени депутата Государственной Думы требует забирать вклады населения из банков – да лучше этого ничего не придумаешь, это американцы об этом и мечтали, чтобы у нас начались очереди в банкоматы, чтоб мы начали забирать деньги и так далее», – заявил Матвейчев.