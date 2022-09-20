В «Единой России» успокоили Зюганова

20.09.2022  18:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что больше всего боится повторения Хасавюрта – позорного мирного договора, заключенного Москвой с сепаратистами из «Ичкерии» по итогам первой кавказской войны.

Об этом он заявил сегодня на заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что больше всего боится повторения Хасавюрта – позорного мирного...

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«Я больше всего боюсь в этом мире Хасавюрта-2. Я с Лебедем говорил: отдайте нам голоса, и мы исправим вместе ситуацию. Он поехал – все сдал. А потом военные харкали кровью, и мы вынуждены были через 2 года возвращаться к этому. Даже если вы сейчас все отдадите (есть у нас такие голоса), эта шайка не остановится. Их устроит только расчленение и ликвидация России. Поэтому придется всем мобилизовываться, независимо от партийной принадлежности, национальности и культуры. Это закон железной войны: или победа, или поражение. Поражение означает полное растаскивание того, что создавали тысячу лет, нашей державы», – сказал Зюганов.

Лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев заверил коллегу, что повторения не будет.

«Сразу скажу: новый Хасавюрт невозможен, Геннадий Андреевич, вы знаете, почему. Сейчас не то время. Тогда у нас флага и гимна не было, власти не было, которая могла заявить о суверенитете страны. Вспомните, нас поставили на колени. На Кавказе шла война. Какие потери были. Мы никаких операций тогда не могли проводить. Нас уничтожали террористическими методами, финансируемыми из-за рубежа. Президент США сказал тогда, что спецслужбы выполняют свои задания. Они и сейчас это делают на Донбассе. В то время мы победили терроризм, потому что президент сумел объединить страну. За это время сделано многое. Мы уже другие. Мы можем спорить и критиковать друг друга, но мы никогда не выйдем за рамки нашей ответственности перед страной», – сказал Васильев.

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