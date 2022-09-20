В «Единой России» успокоили Зюганова

Новости Украины

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что больше всего боится повторения Хасавюрта – позорного мирного договора, заключенного Москвой с сепаратистами из «Ичкерии» по итогам первой кавказской войны.

Об этом он заявил сегодня на заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я больше всего боюсь в этом мире Хасавюрта-2. Я с Лебедем говорил: отдайте нам голоса, и мы исправим вместе ситуацию. Он поехал – все сдал. А потом военные харкали кровью, и мы вынуждены были через 2 года возвращаться к этому. Даже если вы сейчас все отдадите (есть у нас такие голоса), эта шайка не остановится. Их устроит только расчленение и ликвидация России. Поэтому придется всем мобилизовываться, независимо от партийной принадлежности, национальности и культуры. Это закон железной войны: или победа, или поражение. Поражение означает полное растаскивание того, что создавали тысячу лет, нашей державы», – сказал Зюганов.

Лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев заверил коллегу, что повторения не будет.

«Сразу скажу: новый Хасавюрт невозможен, Геннадий Андреевич, вы знаете, почему. Сейчас не то время. Тогда у нас флага и гимна не было, власти не было, которая могла заявить о суверенитете страны. Вспомните, нас поставили на колени. На Кавказе шла война. Какие потери были. Мы никаких операций тогда не могли проводить. Нас уничтожали террористическими методами, финансируемыми из-за рубежа. Президент США сказал тогда, что спецслужбы выполняют свои задания. Они и сейчас это делают на Донбассе. В то время мы победили терроризм, потому что президент сумел объединить страну. За это время сделано многое. Мы уже другие. Мы можем спорить и критиковать друг друга, но мы никогда не выйдем за рамки нашей ответственности перед страной», – сказал Васильев.