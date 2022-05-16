В «Единой России» заявили, что «народ не поймёт мобилизацию за ДНР»

16.05.2022  01:10 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Население России не поймёт объявление мобилизации для спасения ЛДНР, изначально необходимых местному олигарху Ринату Ахметову для торгов с Киевом. Другое дело, если бы Кремль четко объявил всю Украину незаконно отторгнутой частью России – по примеру того, как Сербия считает своей территорией захваченное при поддержке США сепаратистами Косово.

Об этом в эфире TouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Фёдоров отметил, что два месяца назад у России был «гигантский перевес в тяжёлых вооружениях, сейчас его нет» из-за поставок из ЕС и США.

Компенсировать это можно, если «провести мобилизацию, добавить войск, просто физических солдат, и тем самым обеспечить удержание этих территорий».

Однако, считает Федоров, такой «вариант просто невозможен по идеологическим соображениям».

«Потому что очевидно, что народ не поймёт, почему для обеспечения безопасности независимой ДНР имени Рината Ахметова нам нужно проводить мобилизацию, то есть отрывать людей от семей, от работы и отправлять их на фронт? Народ этого бы не понял.

Если бы была идеология борьбы за Отечество, народ бы пошёл и сам бы пошёл массово. А в этой ситуации эта идеология имени Суркова и Рината Ахметова не позволяет этого сделать. Под эту идеологию мобилизацию не объявишь. Вот эти два фактора, оба вызванные идеологическими соображениями», – сказал депутат.

Он предлагает «отказ признания Украины – вот, как Сербия, она же не признаёт Косово».

«Отказ от признания Украины автоматически позволил бы эту территорию защитить геополитически и при необходимости ядерным зонтиком. Я думаю, что ядерный зонтик здесь особо и не понадобился, потому что американцы это прекрасно понимают», – рассуждал Фёдоров.

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