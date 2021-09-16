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16.09.2021 16:23 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика
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В «Единой России» заявили о необходимости ухода Лукашенко

Создание Союзного государства завершится лишь после смены власти в Белоруссии. Об этом в эфире...

Создание Союзного государства завершится лишь после смены власти в Белоруссии. Об этом в эфире интернет-канала «Национальный курс» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко является уже символом сепаратизма. Даже если он, грубо говоря, Штирлиц в ряду врага, он сам по себе уже наработал «мясо» и имидж за 25 лет. Он за это время стал символом сепаратизма, который не развился, который белорусский народ не поддержал, но от символа уже никуда не уйти, потому что под него выстроена уже и государственная система, и правоохранительная система, правовая система…

Надо продавливать вопросы власти. И суть продавливания вопросов власти в Белоруссии – это замена власти сепаратиста Лукашенко с его сонмом сепаратистских органов власти – Верховный совет, суд, правительство и так далее, на органы власти Союзного государства.

Не России, а Союзного государства как правопреемника Советского Союза. И, только опираясь на такую конструкцию, мы сможем там получить положительный результат, другие результаты ничего не дадут, кроме затяжки времени», – заявил Федоров.

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