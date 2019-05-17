В «Единой России» заявили о перспективе возвращения Мариуполя в состав ДНР

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков



Если Украина выполнит угрозы главы МИД Павла Климкина и выйдет из Минских соглашений под предлогом того, что Европа ослабляет антироссийские санкции, ополчение Донбасса может вернуть захваченный ВСУ второй по величине город ДНР Мариуполь.

Об этом в ходе конференции заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошли уже мысли о том, что, ребят, давайте, может быть, мы выйдем из Минских соглашений… Выходите, ребята, и что вы тогда получите? Вы получите то, что, извините меня, Мариуполь, который был загнан фашистами непонятно куда, вернётся обратно.

Не просто вернётся, а вернётся с оружием в руках. Вы получите новые боевые действия – да, вы развяжете руки ДНР и ЛНР. Развяжете руки, это будет факт, и начнутся новые боевые действия, и вы не сможете запугать этими своими плюшевыми подразделениями, которые скажут, что «за 24 часа мы здесь наведём порядок».

Не получится «навести порядок» за 24 часа: ЛНР и ДНР – это уже невозвратная территория. Это надо понимать, и это надо признать: люди, которые проживают сегодня в ЛНР и ДНР, никогда не вернутся в состав Украины», – заявил Маркелов.