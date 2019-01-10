В единственном в истории ЧП с поставкой газа в Европу виновата Украина

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия показала себя надёжным партнёром, на протяжении 50 лет, даже во времена «холодной войны», обеспечивая поставки газа в Европу, единственный перебой произошел по вине Украины в 2009 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали поставки газа в Западную Европу 1 сентября 1968 года. Мы 50 лет поставляем газ. Сколько из этого дней у нас были проблемы с поставками? Это были те дни 2009 года, когда в январе из-за Украины, мы были вынуждены останавливать транзит», – сказал он.

Симонов отметил, что Россия никогда не шантажировала другие, зависимые от энергоресурсов, страны угрозой отказа в поставках газа.

«Вот господин Гозман сказал, что мы постоянно шантажируем потребителей, говоря, что «этим мы дадим газ, этим мы не дадим газ». Я с этим принципиально не согласен, потому что пусть Леонид мне приведёт примеры, когда мы угрожали каким-то странам отказом в газовых поставках.

Я приведу вам пример со странами Балтики, с которыми у нас постоянно тяжёлые политические отношения, и было много экономических войн. Никогда мы не намекали на то, что прекратим поставки газа, хотя они были на 100% зависимы до строительства терминала в Литве…

То есть у нас было 50 лет надёжных поставок, и вот те несколько дней, которые произошли из-за Украины в январе 2009 года», – резюмировал эксперт.