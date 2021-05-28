В Египте загадочно погиб украинский военный преступник – ключевая фигура в деле MН17

28.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Египте при загадочных обстоятельствах погиб экс-сотрудник украинской разведки, который, по разным оценкам, «много знал» об участии стран НАТО в военных преступлениях на Украине.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что утром в пятницу вблизи египетского города Дахаб бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли Гвоздя на берегу, ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь, однако врачи констатировали смерть.

По другим данным, он погиб во время дайвинга из-за того, что слишком долго был под водой и очень быстро вынырнул из серьезной глубины.

«К сожалению, это правда», – цитирует УНН замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина, подтвердившего смерть. «По предварительной информации, трагедия случилась около 11 утра 28 мая возле города Дахаб на Синайском полуострове. Гвоздь нырнул под воду, а потом резко поднялся с глубины в 40 метров», – уточняет в своём блоге обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Тарас Березовец.

Комментируя произошедшее, депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что Виктор Гвоздь был опытным дайвером.

«С 40 метров решил резко всплыть, похоже, что внезапно что-то вспомнил… Возможно что-то связанное с трагедией MH-17, поди знай…» – предположил Бердичевский.

В свою очередь, российский политолог Сергей Марков прямо написал об убийстве.

«Убит бывший глава военной разведки Украины Виктор Гвоздь. Официально объявлено, что он случайно утонул в Египте. Но, конечно, это исключительно маловероятно. Гвоздь один из самых главных военных преступников, поскольку его руководство военной разведкой пришлось на период самых активных боевых действий, с 2014 по 2016 годы. Именно тогда, после государственного переворота, захватившая власть хунта обрушила репрессии на страну. Силовиками Украины было совершено множество военных преступлений. И Гвоздь, без сомнения, играл одну из ведущих ролей в терроре», – напомнил политолог.

Как одну из версий, он предположил, что Гвоздя могли убить друзья и родственники жертв террора.

«То есть, это как евреи после войны постарались убить всех военных преступников нацистов, участвовавших в Холокосте . Также возмездие нашло и военного преступника Гвоздя», – уточнил Марков. Также он не исключил, что экс-глава разведки мог быть зачищен как опасный свидетель. «Вторая версия, что Гвоздя ликвидировали спецслужбы стран, совершивших государственный переворот, потому что Гвоздь слишком много знал об участии стран НАТО в военных преступлениях на Украине. В частности, с высокой вероятностью, Гвоздь участвовал в заговоре высших должностных сил Украины с целью сбить пассажирский самолет МН17, чтобы обвинить в этом ополченцев и объявить их терористами. Преступники подчищают свидетелей. Последнее время Гвоздь без энтузиазма высказывался о США», – отметил политолог.

Третьей версией эксперт предположил организацию Гвоздём своей фиктивной гибели.

«Потому что он знает, что преступники будут подчищать свидетелей. Жаль, что Виктор Гвоздь не оказался на скамье подсудимых как военный преступник», – заключил Сергей Марков.